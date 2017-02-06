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"Крылья Советов" проиграли самой титулованной команде Молдавии "Шерифу" - 0:2

6 февраля 2017 22:06
155
Голы: Бадибанга, Кврзич.
Контрольный матч.

Сегодня вечером наша команда сыграла с действующим чемпионом Молдавии – "Шерифом". Не теряют шансы стать чемпионами тираспольцы и в этом году. 

"Крылья Советов" проиграли "Шерифу"– 0:2 (0:1).

Голы: Бадибанга,  Кврзич.

Фото ФК "КС"
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