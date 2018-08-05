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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" проиграли "Оренбургу" - 0:3

5 августа 2018 19:38
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На
"Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 22 930 зрителей, со счетом 0:3 уступили "Оренбургу".

Все три мяча влетели в ворота нашей команды в первом тайме. Дубль у гостей оформил Андрей Козлов, который отличился на 26-й и 45-й минутах. Третий мяч на 38-й минуте забил Сергей Бреев.

В итоге 0:3 в пользу гостей.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 11 августа в Ростове-на-Дону против местного "Ростова", передает пресс-служба ФК "КС". 




Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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