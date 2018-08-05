"Крылья Советов" проиграли "Оренбургу" - 0:3

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Все три мяча влетели в ворота нашей команды в первом тайме. Дубль у гостей оформил Андрей Козлов, который отличился на 26-й и 45-й минутах. Третий мяч на 38-й минуте забил Сергей Бреев.В итоге 0:3 в пользу гостей.Следующий матч "Крылья Советов" проведут 11 августа в Ростове-на-Дону против местного "Ростова", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"