"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" – 1:2 и завершили выступление в Кубке России

155

Самарцы открыли счет на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку – 1:0.Гости отыгрались за 13 минут до конца основного времени. Последовал прострел во вратарскую, где Классон в полном одиночестве поразил пустые ворота – 1:1.Судьба встречи была решена в дополнительное время. Во втором экстра-тайме индивидуальным мастерством у гостей блеснул Иван Игнатьев – 1:2, победа "Краснодара".Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 5 ноября. В 13-м туре Российской Премьер-лиги самарцы на выезде сыграют с "Уфой", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"