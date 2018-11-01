"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" – 1:2 и завершили выступление в Кубке России
1 ноября 2018 21:32
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Самарцы открыли счет на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку – 1:0.
Гости отыгрались за 13 минут до конца основного времени. Последовал прострел во вратарскую, где Классон в полном одиночестве поразил пустые ворота – 1:1.
Судьба встречи была решена в дополнительное время. Во втором экстра-тайме индивидуальным мастерством у гостей блеснул Иван Игнатьев – 1:2, победа "Краснодара".
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 5 ноября. В 13-м туре Российской Премьер-лиги самарцы на выезде сыграют с "Уфой", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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