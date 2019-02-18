"Крылья Советов" прибыли на заключительный зарубежный сбор

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На этот сбор, который продлится с 18 февраля по 1 марта, "Крылья Советов" прибыли в следующем составе: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Геннадий Киселев, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананидзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников. На сборе в составе нашей команды будет работать вратарь юношеской сборной России, 17-летний воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплева Никита Пищулин. В связи с рождением сына Сергей Корниленко присоединится к команде позже.В рамках сбора "Крылья Советов" планируют провести четыре контрольных матча. Завтра, 19 февраля наша команда проведет сразу две игры, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"