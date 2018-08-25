«Крылья Советов» предлагают Миланову контракт с окладом 600 тысяч евро в год
25 августа 2018 20:40
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26-летний болгарский футболист ведет переговоры с самарским клубом, где ему предлагают контракт с годовым окладом в 600 тысяч евро, сообщает sports.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Ранее Дмитрий Азаров намекнул на то, что в «Крылья» в ближайшее время может перейти известный футболист.
Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.
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