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"Крылья Советов" отправились на второй тренировочный сбор

31 января 2019 14:59
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В рамках сбора
Сегодня наша команда рейсовым самолетом вылетела из Москвы в Анталию, откуда отправится в Белек, где проведет второй учебно-тренировочный сбор. Вечером у нашей команды запланирована тренировка.

На второй сбор, который продлится с 31 января по 13 февраля, "Крылья Советов" прибывают в следующем составе: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Михаил Тихонов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Геннадий Киселев, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананидзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.

В рамках сбора "Крылья Советов" планируют провести четыре контрольных матча: 2 февраля – с болгарским "Ботевом", 6 февраля – с сербским "Партизаном, а 12 февраля с латвийским "Спартаком" и казахстанским "Кайсаром". О времени начала поединков будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:   пресс-служба ФК "КС"

 
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