"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков в Оренбург

95

Комфортабельный автобус отправится в Оренбург 3 апреля от главного корпуса стадиона "Металлург" утром, в 7:00. Обратный выезд в Самару по окончании матча. Начало игры – в 18:00 по самарскому времени. Стоимость поездки – 1000 рублей. Всем желающим отправиться в Оренбург необходимо прислать заявку на электронный адрес: e.uimin@ks-samara.comВ заявке обязательно необходимо указать ФИО, контактный телефон и паспортные данные. Заявки будут приниматься до 31 марта включительно.По всем вопросам, касающимся поездки, обращаться к специалисту по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Евгению Уймину : +7 (987) 435-75-14, передает пресс-служба ПФК "КС".Фото: пресс-служба ПФК "КС"