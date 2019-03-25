"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков в Оренбург
25 марта 2019 14:41
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Комфортабельный автобус отправится в Оренбург 3 апреля от главного корпуса стадиона "Металлург" утром, в 7:00. Обратный выезд в Самару по окончании матча. Начало игры – в 18:00 по самарскому времени. Стоимость поездки – 1000 рублей. Всем желающим отправиться в Оренбург необходимо прислать заявку на электронный адрес: e.uimin@ks-samara.com
В заявке обязательно необходимо указать ФИО, контактный телефон и паспортные данные. Заявки будут приниматься до 31 марта включительно.
По всем вопросам, касающимся поездки, обращаться к специалисту по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Евгению Уймину : +7 (987) 435-75-14, передает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"
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