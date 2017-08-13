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"Крылья Советов" одержали третью победу подряд, обыграв дома "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:0

13 августа 2017 21:10
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Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 19 августа.
"Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 7064 зрителей, обыграли "Динамо" из Санкт-Петербурга – 2:0.

Первый гол на 52-й минуте забил Георгий Зотов.  Второй мяч в сетку ворот "Динамо" за четыре минуты до финального свистка отправил Срджан Мияйлович. 

В итоге 2:0, убедительная победа "Крыльев".

Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 19 августа. На выезде самарцы сыграют с "Тюменью", сообщает пресс-служба ФК "КС".


Фото ФК "КС" 
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