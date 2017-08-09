"Крылья Советов" одержали победу над ярославским "Шинником" – 3:2

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На 13-й минуте счет открыл самарец Срджан Мияйлович - 1:0. На 31-й минуте Эльдар Низамутдинов сравнял счет – 1:1.Снова вышли вперед "Крылья" после перерыва. На 67-й минуте Сергей Корниленко поразил ворота "Шинника" – 1:2.Ярославцы отыгрались за восемь минут до финального свистка. После удара Алмаза Фатихова мяч влетел в ворота – 2:2.Через четыре минуты Корниленко забивает победный мяч – 2:3.Для самарской команда эта победа стала второй, одержанной на выезде в этом сезоне.Следующий поединок подопечные Андрея Тихонова проведут 13 августа. На "Металлурге" они сыграют с "Динамо" из Санкт-Петербурга. Начало – в 19:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"