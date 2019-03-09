"Крылья Советов" одержали победу над "Енисеем" в первом матче на "Самара Арене" в 2019 году - 4:0

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Открыли счет "Крылья" на 37-й минуте. Пенальти четко реализовал Антон – 1:0.Второй мяч на 60-й минуте забил Максим Канунников – 2:0.Спустя пару минут волжане организовали третий гол. На фол в штрафной соперника нарвался капитан "Крыльев" Сергей Корниленко. Пенальти исполнил сам пострадавший – 3:0 на табло!Довершил разгром "Енисея" Рамиль Шейдаев, который на 80-ой минуте отправил снаряд в сетку – 4:0, безоговорочная победа "Крыльев".Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 15 марта в Махачкале против "Анжи", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"