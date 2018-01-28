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"Крылья Советов" одержали победу над азербайджанским клубом "Нефтчи" - 2:0

28 января 2018 13:38
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Голы Соболева и Ятченко принесли
По решению тренерского штаба "Крыльев" матч начали и провели на поле 60 минут те игроки, которые не были задействованы в дневном матче с польской "Краковией", а завершали игру, проведя последние 30 минут, те, кто играл с поляками. Таким образом все имеющиеся в распоряжении Андрея Тихонова футболисты получили равную нагрузку.

Голы Соболева и Ятченко принесли "Крыльям" победу.

Счет "Крылья Советов" открыли на 31 минуте матча.  Александр Соболев - новичок "Крыльев" головой забил свой первый мяч за самарцев - 1:0. Второй мяч наша команда забила под занавес матча. 11-метровый удар четко исполнил защитник самарцев Дмитрий Ятченко, установив итоговый счет - 2:0.

Следующую контрольную игру "Крылья" проведут с литовским клубом "Судува". Эта игра состоится 30 января, сообщает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    ФК "КС"

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