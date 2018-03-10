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"Крылья Советов" обыграли "Тюмень" – 2:0

10 марта 2018 16:13
353
Обыграв
"Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 3639 зрителей, обыграли "Тюмень" – 2:0.

На 48-й минуте первый гол в сетку ворот забил Азер Алиев – 1:0.

Второй мяч хозяева оформили за четыре минуты до финального свистка. Алан Чочиев получил мяч от Алиева на линии штрафной и нанес удар. Снаряд после рикошета зашел в ворота – 2:0.

Обыграв "Тюмень", "Крылья Советов" догнали в турнирной таблице "Оренбург".

Очередной матч "Крылья Советов" проведут 17 марта в Новосибирске против местной "Сибири", сообщает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    пресс-служба ФК "КС"

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