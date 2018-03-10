"Крылья Советов" обыграли "Тюмень" – 2:0
10 марта 2018 16:13
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На 48-й минуте первый гол в сетку ворот забил Азер Алиев – 1:0.
Второй мяч хозяева оформили за четыре минуты до финального свистка. Алан Чочиев получил мяч от Алиева на линии штрафной и нанес удар. Снаряд после рикошета зашел в ворота – 2:0.
Обыграв "Тюмень", "Крылья Советов" догнали в турнирной таблице "Оренбург".
Очередной матч "Крылья Советов" проведут 17 марта в Новосибирске против местной "Сибири", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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