"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" - 2:0

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Счет открыл Александр Соболев на 16 минуте матча - 1:0. На 54 минуте Дмитрий Ятченко реализовал пенальти.В итоге победа со счетом 2:0.Лидер первенства "Енисей", имеющий 65 очков, на своем поле уступил "Кубани" 0:2, что позволило "Крыльям Советов" и выигравшему свой домашний матч "Оренбургу" (3:0) приблизиться к первой строчке, и теперь отрыв составляет всего одно очко.Следующий матч "Крылья Советов" проведут 4 апреля на стадионе "Металлург" с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"