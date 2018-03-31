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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" - 2:0

31 марта 2018 22:25
87
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Счет открыл Александр Соболев на 16 минуте матча - 1:0. На 54 минуте Дмитрий Ятченко реализовал пенальти. 

В итоге победа со счетом 2:0.

Лидер первенства "Енисей", имеющий 65 очков, на своем поле уступил "Кубани" 0:2, что позволило "Крыльям Советов" и выигравшему свой домашний матч "Оренбургу" (3:0) приблизиться к первой строчке, и теперь отрыв составляет всего одно очко.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 4 апреля на стадионе "Металлург" с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба ФК "КС". 




Фото:   ФК "КС"
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