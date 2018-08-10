"Крылья Советов" наградили самого возрастного болельщика ЧМ-2018

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Заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов подарил Дмитрию Яковлевичу игровую футболку самарского клуба с номером 97, шарф и два абонемента на сезон 2018/2019. А первый заместитель врио министра спорта Самарской области Андрей Харин подарил самому возрастному болельщику макет стадиона "Самара Арена" и благодарственное письмо.Дмитрий Яковлевич тепло поблагодарил гостей за внимание и пообещал посещать домашние матчи "Крыльев" вместе со своим внуком Дмитрием, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"