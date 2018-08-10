"Крылья Советов" наградили самого возрастного болельщика ЧМ-2018
10 августа 2018 14:43
22
Заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов подарил Дмитрию Яковлевичу игровую футболку самарского клуба с номером 97, шарф и два абонемента на сезон 2018/2019. А первый заместитель врио министра спорта Самарской области Андрей Харин подарил самому возрастному болельщику макет стадиона "Самара Арена" и благодарственное письмо.
Дмитрий Яковлевич тепло поблагодарил гостей за внимание и пообещал посещать домашние матчи "Крыльев" вместе со своим внуком Дмитрием, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
340
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
243
2 августа 2018 10:13
Они что писали в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора. ЧМ-2018
322
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7465
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7972
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7767
Спорт в регионе
10 августа 2018 14:47
Спортивные и интерактивные площадки на Второй очереди набережной (от Маяковского до Полевого спуска) откроются для любителей спорта в 10:00, а в 10:20 на главной сцене... Спорт в регионе
7
10 августа 2018 14:43
Дмитрий Яковлевич Фомин, которому в этом году исполнилось 97 лет, посетил три матча Чемпионата Мира по футболу 2018 в Самаре. Спорт в регионе
21
10 августа 2018 12:46
Ожидается, что мероприятие соберет более 5 тыс. участников. Спорт в регионе
87
10 августа 2018 12:10
В соревнованиях участвовали представители 18 регионов страны. Спорт в регионе
94
9 августа 2018 20:45
О сроках контракта и сумме трансфера официально не объявлено, но, по предварительным данным, Смолов будет получать 3 миллиона евро в год. Спорт в регионе
244
9 августа 2018 13:28
Приглашают ребят от 6 до 12 лет. Спорт в регионе
160
9 августа 2018 13:19
Участников Гонка Героев ожидает 8-км трасса с 29 испытаниями. Спорт в регионе
157
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
323
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
800
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
657
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1230
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1003
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1042
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1637
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1618
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3305
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2395
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3535
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
823
Мероприятия