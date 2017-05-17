"Крылья Советов" на выезде в Томске обыграли местную "Томь" – 2:0
17 мая 2017 19:37
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Самарцы забили гол уже на пятой минуте: Джанни Бруно головой вколотил мяч в сетку. Во втором тайме на 80-й минуте Сергей Корниленко оказался один на один с голкипером и хладнокровно поразил ворота "Томи" – 2:0. Этот гол стал для белорусского форварда восьмым в сезоне.
В итоге 2:0 в пользу "Крыльев Советов".
В заключительном туре наша команда сыграет с грозненским "Тереком". Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе "Металлург" и начнется в 16:00 по самарскому времени.
Фото ФК "КС"
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