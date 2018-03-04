"Крылья Советов" на выезде в Санкт-Петербурге обыграли "Динамо-СПб" – 3:1

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Самарцы открыли счет на 27-й минуте: Сергей Корниленко – 0:1.На 70-й минуте хозяева смогли отыграться: Юрганов – 1:1.Через три минуты после пропущенного мяча "Крылья" вновь вышли вперед: Сергей Корниленко – 1:2.Благодаря двум забитым мячам Сергей Корниленко вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Первенства Футбольной Национальной Лиги.Поставил точку в этом матче новичок "Крыльев" Александр Соболев. На 85-й минуте Соболев головой отправил мяч в сетку ворот – 1:3.Команда Андрея Тихонова возобновляет сезон с победы над "Динамо-СПб". Следующий матч самарцы проведут 10 марта на "Металлурге" против "Тюмени", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"