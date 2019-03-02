"Крылья Советов" на выезде в Москве сыграли вничью с "Локомотивом" – 2:2
2 марта 2019 19:31
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Самарцы открыли счет на 19-й минуте. Джано техничным ударом отправил снаряд в сетку – 1:0.
Хозяева отыгрались спустя четыре минуты. Антон Миранчук – 1:1.
После перерыва команды обменялись забитыми мячами. На 65-й минуте дубль оформил Антон Миранчук – 1:2.
Прошло четыре минуты и самарцы восстановили равновесие на табло. Рамиль Шейдаев поразил ворота "Локомотива" – 2:2.
Обе команды заканчивали эту встречу вдесятером.
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 марта на "Самара Арене" против красноярского "Енисея". Начало встречи – в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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