"Крылья Советов" на выезде в Москве сыграли вничью с "Локомотивом" – 2:2

200

Самарцы открыли счет на 19-й минуте. Джано техничным ударом отправил снаряд в сетку – 1:0.Хозяева отыгрались спустя четыре минуты. Антон Миранчук – 1:1.После перерыва команды обменялись забитыми мячами. На 65-й минуте дубль оформил Антон Миранчук – 1:2.Прошло четыре минуты и самарцы восстановили равновесие на табло. Рамиль Шейдаев поразил ворота "Локомотива" – 2:2.Обе команды заканчивали эту встречу вдесятером.Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 марта на "Самара Арене" против красноярского "Енисея". Начало встречи – в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"