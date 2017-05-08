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"Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге одержали победу над "Уралом" – 3:1

8 мая 2017 18:12
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Она позволила команде Вадима Скрипченко покинуть зону вылета и выйти в таблице на 14-е место.
На второй минуте матча хозяева повели в счете. Ильин отправил мяч в сетку ворот Лории – 1:0.

Самарцев прорвало после перерыва. Вначале на 54-й минуте отличился Бруно – 1:1. Второй гол у "Крыльев" забил также Бруно – 1:2.
Точку в матче поставил Паскуато, который четко реализовал выход один на один на 89-й минуте. В итоге 3:1 – важнейшая победа "Крыльев".

Она позволила команде Вадима Скрипченко покинуть зону вылета и выйти в таблице на 14-е место. Впереди у самарцев матч с питерским "Зенитом". Он состоится на стадионе "Металлург" 13 мая и начнется в 17:00, сообщает пресс-служба ФК "КС". 


Фото   ФК "КС"
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