"Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге одержали победу над "Уралом" – 3:1

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Самарцев прорвало после перерыва. Вначале на 54-й минуте отличился Бруно – 1:1. Второй гол у "Крыльев" забил также Бруно – 1:2.Точку в матче поставил Паскуато, который четко реализовал выход один на один на 89-й минуте. В итоге 3:1 – важнейшая победа "Крыльев".Она позволила команде Вадима Скрипченко покинуть зону вылета и выйти в таблице на 14-е место. Впереди у самарцев матч с питерским "Зенитом". Он состоится на стадионе "Металлург" 13 мая и начнется в 17:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"