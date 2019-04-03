"Крылья Советов" на выезде уступили "Оренбургу" – 1:3
3 апреля 2019 20:31
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Счет был открыт на восьмой минуте. Пенальти у хозяев реализовал Алексей Сутормин – 1:0.
Самарцы отыгрались спустя четыре минуты. И также сделали это с 11-метрового, который был назначен за игру рукой у Ойеволе. С пенальти Евгения Фролова переиграл Шейдаев – 1:1.
На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Красивый удар пяткой у "Оренбурга" после розыгрыша углового исполнил Бегич – 2:1.
Установил окончательный счет у хозяев Сиваков, который на 54-й минуте отправил мяч в сетку ворот Рыжикова – 3:1 в пользу "Оренбурга", наша команда терпит второе поражение подряд.
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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