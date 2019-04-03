Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 3 апреля, 22:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/04:
USD 65.16
-0.31
EUR 73.17
-0.15
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" на выезде уступили "Оренбургу" – 1:3

3 апреля 2019 20:31
109
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с
В перенесенном матче 16-го тура Чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" в Оренбурге уступили местной одноименной команде – 1:3.

Счет был открыт на восьмой минуте. Пенальти у хозяев реализовал Алексей Сутормин – 1:0.

Самарцы отыгрались спустя четыре минуты. И также сделали это с 11-метрового, который был назначен за игру рукой у Ойеволе. С пенальти Евгения Фролова переиграл Шейдаев – 1:1.

На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Красивый удар пяткой у "Оренбурга" после розыгрыша углового исполнил Бегич – 2:1.

Установил окончательный счет у хозяев Сиваков, который на 54-й минуте отправил мяч в сетку ворот Рыжикова – 3:1 в пользу "Оренбурга", наша команда терпит второе поражение подряд.

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром", передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:  ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
795
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
651
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
916
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8025
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8501
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8230
Весь список
Спорт в регионе
3 апреля 2019  20:31
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с
"Крылья Советов" на выезде уступили "Оренбургу" – 1:3
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром".  Спорт в регионе
109
3 апреля 2019  16:41
Соревнования проходили в городе Салават с участием 10 команд.
Самарская область-бронзовый призер первенства России по футзалу (спорт глухих)
Соревнования проходили в городе Салават с участием 10 команд.   Спорт в регионе
129
3 апреля 2019  16:31
В Анапе состоялось первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. В Арзамасе прошло первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований
В Анапе состоялось первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. В Арзамасе прошло первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди... Спорт в регионе
140
3 апреля 2019  16:25
Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды.
Самарская команда - бронзовый призер первенства России по керлингу
Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды.  Спорт в регионе
142
3 апреля 2019  12:42
Самарская область - бронзовый призер первенства России по футзалу (спорт глухих) Соревнования проходили в городе Салават.
Самарская область - бронзовый призер первенства России по футзалу (спорт глухих)
Соревнования проходили в городе Салават. Спорт в регионе
189
3 апреля 2019  10:37
В Самаре состоится массовое открытие велосезона
В Самаре состоится массовое открытие велосезона
Традиционный ежегодный пробег от клуба "ВелоСамара" должен состояться уже 27 апреля.  Спорт в регионе
190
2 апреля 2019  17:59
Спортсменка получила одну золотую и две бронзовых медали.
Воспитанница ЦСКА/Самара Софья Силантьева выиграла три медали на всероссийских соревнований по стрельбе
 Спортсменка получила одну золотую и две бронзовых медали. Спорт в регионе
251
Весь список


Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
297
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4839
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4784
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
569
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
864
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
835
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
414
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1055
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1059
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2044
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2318
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1390
Весь список

Мероприятия
В Самаре в рамках городского месячника по благоустройству прошел первый средник с участием муниципальных служащих
Самарцев приглашают посмотреть на недавно родившихся волчат
В Самаре состоится массовое открытие велосезона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные