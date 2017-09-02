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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" на выезде проиграли "Оренбургу" – 2:3

2 сентября 2017 20:51
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Следующий матч самарцы проведут 6 сентября. На своем поле наша команда сыграет с
Счет на четвертой минуте открыл Срджан Мияйлович (Самара) – 0:1.

"Оренбург" смог отыграться в конце тайма. Пенальти реализовал экс-игрок "Крыльев Советов" Владислав Кулик – 1:1.

В начале второго тайма соперники обменялись голами. На точный удар Андрея Малых, который случился на 48-й минуте, самарцы на 57-й минуте ответили результативным действием Сергея Корниленко – 2:2.

"Оренбург" вырвал победу в концовке. На 85-й минуте Владимир Парняков отправил мяч в ворота – 3:2.

Это поражение стало первым для "Крыльев" за последние семь туров. Следующий матч самарцы проведут 6 сентября. На своем поле наша команда сыграет с "Тамбовом", сообщает пресс-служба ФК "КС".



Фото   ФК "КС"
 
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