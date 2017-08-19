"Крылья Советов" на выезде одержали победу над "Тюменью" – 2:0
19 августа 2017 21:33
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На 26-й минуте Георгий Зотов дальним ударом отправил мяч в сетку – 0:1. Это уже второй гол защитника "Крыльев" в последних двух матчах.
На 57-й минуте нападающий волжан Сергей Корниленко головой подправил мяч в ворота после удара Данилы Кленкина со штрафного – 0:2.
В итоге 2:0.
Команда Андрея Тихонова одержала пятую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Первенства России.
Следующий матч "Крылья" проведут 27 августа. На "Металлурге" самарцы сыграют с "Сибирью", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото ФК "КС"
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