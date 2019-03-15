"Крылья Советов" на выезде обыграли махачкалинский "Анжи" – 2:0

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Первый гол самарцы забили на 28-й минуте. Александр Самедов выполнил подачу со штрафного, а Максим Канунников в касание отправил мяч в сетку ворот "Анжи" – 1:0.Второй мяч наша команда отправила на 88-й минуте. За фол на Канунникове желтую карточку получил Гапон. 11-метровый четко исполнил Рамиль Шейдаев – 3:0 в пользу "Крыльев"."Крылья" одержали вторую победу подряд. Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 29 марта на "Самара Арене" против тульского "Арсенала", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"