"Крылья Советов" на выезде обыграли махачкалинский "Анжи" – 2:0
15 марта 2019 23:07
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Первый гол самарцы забили на 28-й минуте. Александр Самедов выполнил подачу со штрафного, а Максим Канунников в касание отправил мяч в сетку ворот "Анжи" – 1:0.
Второй мяч наша команда отправила на 88-й минуте. За фол на Канунникове желтую карточку получил Гапон. 11-метровый четко исполнил Рамиль Шейдаев – 3:0 в пользу "Крыльев".
"Крылья" одержали вторую победу подряд. Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 29 марта на "Самара Арене" против тульского "Арсенала", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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