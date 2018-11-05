"Крылья Советов" на выезде обыграли "Уфу" – 2:1
5 ноября 2018 22:03
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Самарцы открыли счет на 18-й минуте. Мяч в ворота "Уфы" красивым ударом головой отправил Мирал Самарджич. Этот гол стал дебютным для защитника в футболке "Крыльев".
Хозяева поля отыгрались во втором тайме. Сысуев отправил мяч в сетку – 1:1.
На второй добавленной минуте самарцы смогли вырвать победу. Точку в матче поставил вышедший на замену Павел Яковлев, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил угол ворот "Уфы" – 2:1.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 10 ноября с "Ахматом" из Грозного, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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