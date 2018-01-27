"Крылья Советов" на турецком сборе проиграли польской "Краковия" – 0:2

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В дальнейшем самарцы могли не только сравнять счет, но и выйти вперед, но в завершающей стадии не хватало точности. Эту игру "Крылья" провели двумя группами игроков, первая сыграла до 62 минуты и была полностью заменена.Голы: Пиатек на 40 минут и Брок на 58 минуте.Вечером состоится второй матч с бакинским "Нефтчи". Начало игры в 18:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"