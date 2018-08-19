"Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена", который собрал 31652 зрителей, уступили столичному "Локомотиву" – 0:1

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"Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена", который собрал 31652 зрителей, уступили столичному "Локомотиву" – 0:1Единственный гол от действующего чемпиона страны самарцы пропустили на 37-й минуте. После подачи с угла поля Евгений Конюхов справился с ударом Фарфана, но на добивании первым оказался Гжегож Крыховяк, который с нескольких метров отправил мяч в сетку – 0:1.Следующий матч наша команда проведет 27 августа в Красноярске против местного "Енисея", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"