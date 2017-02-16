"Крылья Советов" на сборе в Турции победили "Пахтакор" (Ташкент) – 1:0

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Судьбу встречи решил единственный забитый гол Сергея Корниленко.Эта победа стала первой для "Крыльев Советов" в этом году. Следующую игру самарцы проведут 20-го февраля с одним из лидеров ФНЛ – "Тосно", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"