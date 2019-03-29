"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили тульскому "Арсеналу" – 0:1

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В матче 21-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала, уступили тульскому "Арсеналу" – 0:1.Единственный гол самарцы пропустили на 66-й минуте, когда нападающий гостей Лука Джорджевич из центра штрафной отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.Это поражение стало первым для нашей команды в 2019-м году. Следующую встречу подопечные Миодрага Божовича проведут 3 апреля на выезде в Оренбурге против одноименной команды передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"