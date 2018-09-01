"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли махачкалинский "Анжи" – 1:0
1 сентября 2018 17:41
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В матче шестого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", собравшей 19519 болельщиков, обыграли махачкалинский "Анжи" – 1:0.
Перед началом встречи символический первый удар по мячу нанесли первоклассник Петра-Дубравской средней школы и воспитанник "КС-ЦПФ" Филипп Осипчик и чемпион Высшей лиги КВН, капитан самарской команды "СОК", актер сериала о футболе на канале СТС "Большая игра", и, конечно, преданный болельщик нашей команды Дмитрий Колчин.
Единственный гол самарцы забили на 83-й минуте. Виталий Денисов выполнил подачу с углового прямо на голову Сергею Корниленко, который отправил мяч в сетку ворот гостей.
Победа над "Анжи" стала первой для "Крыльев" на "Самара Арене" в Премьер-лиге. Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в Туле против местного "Арсенала", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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