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"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Ростов" – 1:0

8 декабря 2018 16:12
258
Единственный гол самарцы забили на 11-й минуте.
В матче 17-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Ростов" – 1:0.

Единственный гол самарцы забили на 11-й минуте.

Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Ростова".

11-метровый четко реализовал Антон – 1:0. Отметим, что этот забитый мяч стал для "Крыльев" 800-м в чемпионатах России.

В итоге 1:0 в пользу "Крыльев", наша команда закончила 2018-й год победой над "Ростовом".

Миодраг Божович после победы  над "Ростовом":

– Сегодня для нас главным было забрать три очка. Это давило на нас. Начали мы хорошо, забили гол с пенальти. После "Ростов" выглядел лучше. Это непростая команда, которой трудно забить. Наши игроки справились. Я хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня мы почувствовали их лучшую поддержку за все время моей работы в "Крыльях".

Следующий матч самарцы проведут 3 марта на выезде против московского "Локомотива", передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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