"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Ростов" – 1:0

258

Единственный гол самарцы забили на 11-й минуте.Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Ростова".11-метровый четко реализовал Антон – 1:0. Отметим, что этот забитый мяч стал для "Крыльев" 800-м в чемпионатах России.В итоге 1:0 в пользу "Крыльев", наша команда закончила 2018-й год победой над "Ростовом".после победы над "Ростовом":– Сегодня для нас главным было забрать три очка. Это давило на нас. Начали мы хорошо, забили гол с пенальти. После "Ростов" выглядел лучше. Это непростая команда, которой трудно забить. Наши игроки справились. Я хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня мы почувствовали их лучшую поддержку за все время моей работы в "Крыльях".Следующий матч самарцы проведут 3 марта на выезде против московского "Локомотива", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"