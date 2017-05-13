"Крылья Советов" на "Металлурге" уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга – 1:3
13 мая 2017 21:44
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В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. На первой минуте Дзюба выходит один на один и отправляет мяч в сетку ворот - 0:1. На 8-ой минуте матча контратака ''Зенита''. Дзюба снова вышел один на один и оформил дубль - 0:2.
На 35-й минуте футболисты "Зенита" забили третий гол. После подачи с угла поля Гарсия в падении отправляет мяч в ворота - 0:3.
Во второй половине "Крыльям" удалось один мяч сквитать. На 55-й минуте отличился Джанни Бруно – 1:3.
В итоге – 1:3, поражение "Крыльев Советов".
Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против "Томи". Начало встречи – в 16:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото ФК "КС"
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