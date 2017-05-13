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"Крылья Советов" на "Металлурге" уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга – 1:3
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"Крылья Советов" на "Металлурге" уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга – 1:3

13 мая 2017 21:44
171
Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против
В матче 28-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем около 20 тысяч зрителей, уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга – 1:3.

В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. На первой минуте Дзюба выходит один на один и отправляет мяч в сетку ворот - 0:1. На 8-ой минуте матча контратака ''Зенита''. Дзюба снова вышел один на один и оформил дубль - 0:2.   

На 35-й минуте футболисты "Зенита" забили третий гол. После подачи с угла поля Гарсия в падении отправляет мяч в ворота - 0:3.

Во второй половине "Крыльям" удалось один мяч сквитать. На 55-й минуте отличился Джанни Бруно – 1:3.

В итоге – 1:3, поражение "Крыльев Советов".

Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против "Томи". Начало встречи – в 16:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото   ФК "КС"
 
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