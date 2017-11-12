Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров вернулся к онлайн-общению с самарцами в Twitter
Дмитрий Азаров вернулся к онлайн-общению с самарцами в Twitter
Впоследствии легковушка была изъята.
Самарец угнал, припаркованный во дворе дома автомобиль и сдал его в пункт авторазбора
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция стати предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Житель Кинеля, едва освободившись из мест лишения свободы, ограбил собственного отца
Из-за падения доходов населения все чаще банкротятся строительные компании.
Число банкротств российских компаний приблизилось к историческому рекорду, установленному в 2009 году
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани
"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0
В маршрутке находились как минимум 10 пассажиров.
Маршрутка с людьми опрокинулась на западе Москвы
В благодарность за участие и сознательную позицию против пьянства на дорогах водители получили в подарок жидкости для стеклоомывателей и ароматизаторы воздуха.
В Новокуйбышевске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Тест трезвости"
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Тольяттинец в магазине игрушек украл 2 электронных вертолета
сегодня  Воскресенье,12 ноября, 21:26
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 59.28
0.03
EUR 68.98
0.19
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0

12 ноября 2017 18:48
150
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани
"Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 4027 зрителей, обыграли подмосковные "Химки" – 2:0.

Самарцы открыли счет на 21-й минуте. Выход один на один с голкипером реализовал Сергей Корниленко – 1:0. Для форварда "Крыльев" этот гол стал уже десятым в текущем сезоне и позволил Корниленко закрепиться в тройке лучших бомбардиров турнира.

Второй мяч на 69-й минуте отправил мяч в ворота гостей Сергей Самодин – 2:0. Нападающий самарцев забил в этом сезоне седьмой гол. 

В итоге 2:0 в пользу "Крыльев Советов".

Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем", сообщает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
10 ноября 2017  10:00
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Он стал переосмыслением классики.
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Он стал переосмыслением классики. ЧМ-2018
281
9 ноября 2017  09:46
В Самаре установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена» Это часть комплекса мониторинга объектов.
В Самаре установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена»
Это часть комплекса мониторинга объектов. ЧМ-2018
196
8 ноября 2017  20:51
Набрав крупную сумму авансов, субподрядчик «Стальмонтаж-Электросталь» фактически объявил себя банкротом, поставив под угрозу строительство арены для ЧМ-2018.
ПСО «Казань» могут подставить на 2 млрд рублей на стройке «Самара Арены»?
Набрав крупную сумму авансов, субподрядчик «Стальмонтаж-Электросталь» фактически объявил себя банкротом, поставив под угрозу строительство арены для... ЧМ-2018
664
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6588
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7159
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7017
Весь список
Спорт в регионе
12 ноября 2017  18:48
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани
"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем".  Спорт в регионе
150
11 ноября 2017  11:28
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти.
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований
Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Спорт в регионе
241
10 ноября 2017  16:17
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.
Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.  Спорт в регионе
375
10 ноября 2017  11:15
В Самаре волейбольный клуб НОВА сыграет с одним из лучших клубов мира В холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы.
В Самаре волейбольный клуб НОВА сыграет с одним из лучших клубов мира
В холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы. Спорт в регионе
279
8 ноября 2017  20:19
Единственный гол хозяева забили на 21-й минуте.
"Крылья Советов" в Томске проиграли местной "Томи" - 0:1
Единственный гол хозяева забили на 21-й минуте.   Спорт в регионе
284
8 ноября 2017  10:07
В Самаре состоится турнир по настольному теннису «На призы Губернатора Самарской области» Торжественное открытие состоится 9 ноября.
В Самаре состоится турнир по настольному теннису «На призы Губернатора Самарской области»
Торжественное открытие состоится 9 ноября. Спорт в регионе
253
8 ноября 2017  09:28
Баскетбольная «Самара» переиграла серебряного призера Суперлиги Теперь команда проведет матч во Владивостоке.
Баскетбольная «Самара» переиграла серебряного призера Суперлиги
Теперь команда проведет матч во Владивостоке. Спорт в регионе
217
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4108
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1547
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8411
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2307
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9057
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2709
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1288
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1647
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1535
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1288
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2917
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2735
Весь список

Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»
В Самаре на площади Славы состоится выставка пожарно-спасательной техники МЧС
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Волге столкнулись два судна, пострадали два человека

634

Российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов разбился в Непале, выполняя прыжок в специальном костюме-крыле в Гималаях

603

«Когда уже наконец?», — на итоговой пресс-конференции саммита АТЭС Путина спросили о выдвижении на третий срок

468
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

3192

По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

2214

В Сызрани с бетонной платформы на железнодорожные пути упала Калина

1731
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда