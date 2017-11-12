"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0
12 ноября 2017 18:48
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Самарцы открыли счет на 21-й минуте. Выход один на один с голкипером реализовал Сергей Корниленко – 1:0. Для форварда "Крыльев" этот гол стал уже десятым в текущем сезоне и позволил Корниленко закрепиться в тройке лучших бомбардиров турнира.
Второй мяч на 69-й минуте отправил мяч в ворота гостей Сергей Самодин – 2:0. Нападающий самарцев забил в этом сезоне седьмой гол.
В итоге 2:0 в пользу "Крыльев Советов".
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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