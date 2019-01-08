«Крылья Советов» могут объявить о подписании контракта с экс-полузащитником «Спартака»
8 января 2019 19:46
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— Футбольный клуб «Крылья Советов» планирует объявить о подписании контракта с Александром Самедовым 14 января после того, как футболисты пройдут медицинский осмотр, — сказал Шашков. — То же самое касается и остальных потенциальных новичков. Ведется активная работа, более подробная информация в ближайшее время появится на официальном сайте клуба.
Ранее стало известно, что Самедов и «Спартак» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.
Напомним, «Крылья Советов» находятся на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
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