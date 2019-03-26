"Крылья Советов" и парк развлечений "Фанки Таун" стали партнерами

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На каждом домашнем матче детские комнаты оборудованы игровыми и мягкими зонами, экранами с трансляцией мультфильмов и многим другим. В комнатах работают специальные аниматоры.Также клуб и парк развлечений планируют в дальнейшем разнообразить наполнение детских комнат и проводить совместные акции. Следите за новостями, передает пресс-служба ПФК "КС".Фото: пресс-служба ПФК "КС"