"Крылья Советов" и парк развлечений "Фанки Таун" стали партнерами
26 марта 2019 16:50
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На каждом домашнем матче детские комнаты оборудованы игровыми и мягкими зонами, экранами с трансляцией мультфильмов и многим другим. В комнатах работают специальные аниматоры.
Также клуб и парк развлечений планируют в дальнейшем разнообразить наполнение детских комнат и проводить совместные акции. Следите за новостями, передает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"
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