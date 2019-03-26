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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" и парк развлечений "Фанки Таун" стали партнерами

26 марта 2019 16:50
79
В рамках подписанного соглашения парк
Футбольный клуб "Крылья Советов" и парк развлечений "Фанки Таун" стали официальными партнерами. В рамках подписанного соглашения парк "Фанки Таун" оборудует детские комнаты в скайбоксах на стадионе "Самара Арена". (Скайбоксы S332 трибуна С и S318 трибуна А).

На каждом домашнем матче детские комнаты оборудованы игровыми и мягкими зонами, экранами с трансляцией мультфильмов и многим другим. В комнатах работают специальные аниматоры.

Также клуб и парк развлечений планируют в дальнейшем разнообразить наполнение детских комнат и проводить совместные акции. Следите за новостями, передает пресс-служба ПФК "КС". 


Фото:    пресс-служба ПФК "КС"
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