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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" и букмекерская компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве

18 июля 2018 20:36
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Parimatch стал титульным партнером самарского клуба на сезон 2018/2019, а логотип бренда появится на форме
Футбольный клуб "Крылья Советов" и букмекерская компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, Parimatch стал титульным партнером самарского клуба на сезон 2018/2019, а логотип бренда появится на форме "Крыльев Советов" в матчах РПЛ нового сезона.

В первом матче Чемпионата, который состоится 31 июля на "Самара Арене", "Крылья Советов" примут серебряного призера прошлого сезона – московский ЦСКА.

– Беттинг-индустрия в России развивается довольно активно, и она неразрывно связана с миром спорта, – отметил финансовый директор ПФК "Крылья Советов" Игорь Поваров. — Parimatch успешно развивается на российском рынке уже несколько лет. Эта компания стала новым титульным партнером нашего клуба. Сегодня мы официально объявляем о заключенном ранее соглашении. Будем надеяться, что этот футбольный год станет удачным как для "Крыльев", так и для Parimatch.

– Мы с гордостью объявляем о сотрудничестве с командой, которая обладает такими богатыми футбольными традициями. Самара по праву считается одним из самых футбольных городов не только России, но и всей Восточной Европы. Город великолепно организовал матчи Чемпионата Мира, обзавелся шикарным стадионом, команда уверенно вышла в Премьер-лигу. Мы, как и все самарские болельщики, с нетерпением ждем начала сезона, – прокомментировал партнерство генеральный директор ООО "БЕТРИНГ" Анатолий Мережко, передает пресс-служба ФК "КС". 
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