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"Крылья Советов" дома проиграли грозненскому "Тереку" - 1:3 и покидают Премьер-лигу

21 мая 2017 18:12
427
Наша команда заканчивает сезон на 15-м месте и покидает Премьер-лигу.
В матче 30-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Металлурге" проиграли грозненскому "Тереку" - 1:3, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Первый мяч самарцы пропустили на 37-й минуте. Мбенге вошел в штрафную, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Конюхова - 0:1.

На 57-й минуте мяч забил Мохаммади.

На 76-й минуте гол после подачи с угла поля забил Балай.

На 90-й минуте самарцы один мяч отыграли. С 11-метрового точный удар нанес Бруно.

В итоге 1:3, поражение "Крыльев Советов". Наша команда заканчивает сезон на 15-м месте и покидает Премьер-лигу. 

Фото   ФК "КС"
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