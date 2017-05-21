"Крылья Советов" дома проиграли грозненскому "Тереку" - 1:3 и покидают Премьер-лигу

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Первый мяч самарцы пропустили на 37-й минуте. Мбенге вошел в штрафную, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Конюхова - 0:1.На 57-й минуте мяч забил Мохаммади.На 76-й минуте гол после подачи с угла поля забил Балай.На 90-й минуте самарцы один мяч отыграли. С 11-метрового точный удар нанес Бруно.В итоге 1:3, поражение "Крыльев Советов". Наша команда заканчивает сезон на 15-м месте и покидает Премьер-лигу.Фото ФК "КС"