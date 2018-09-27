"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России, победив "Тамбов" – 2:1

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На 37-й минуте Кленкин ("Тамбов") отправил снаряд в сетку – 1:0."Крылья" смогли отыграться на 73-й минуте. Никита Чичерин в падении поразил ворота "Тамбова" – 1:1. Отметим. что этот гол стал сотым для "Крыльев" в розыгрышах Кубка России.Победный мяч самарцы забили в первом дополнительном тайме. Блестящий удар со штрафного на 94-й минуте удался Антону. Полузащитник "Крыльев" послал мяч в самую "девятку" – 2:1.В 1/8 финала Кубка России команда Андрея Тихонова сыграет с "Краснодаром", который сегодня обыграл курский "Авангард" со счетом 2:0.Следующий матч самарские футболисты проведут в понедельник, 1 октября. "Крылья" на выезде в Казани сыграют с "Рубином", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"