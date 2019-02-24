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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" – "Шахтер" (Караганда) – 3:0

24 февраля 2019 16:38
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Голы: Корниленко, Вучичевич, Зиньковский.
Контрольный матч. "Крылья Советов" разгромили "Шахтер"  – 3:0 (1:0).

Голы: Корниленко, Вучичевич, Зиньковский, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:   пресс-служба ФК "КС"


 
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