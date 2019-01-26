"Крылья Советов" – "Рига" (Латвия) – 1:0
26 января 2019 18:02
118
"Крылья Советов" – "Рига" (Латвия) – 1:0 (0:0)
Гол забил на 50-ой минуте Ткачук, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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