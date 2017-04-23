"Крылья Советов" - "Рубин". После 1-го тайма 0:0

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На игру с "Рубином" игроки "Крыльев" вышли в форме с логотипом нового партнера.Сегодня на стадионе "Металлург" состоялось предматчевое совещание, на котором организаторы матча представили форму, в которой команды вечером выйдут на поле. "Рубин" сыграет в полосатой красно-зеленой форме (голкипер в желтом свитере). "Крылья" проведут игру в форме синего цвета (голкипер в зеленом свитере) с логотипом нового официального партнера клуба – БК ЛЕОН.На матче ожидается порядка 8000 болельщиков. Из них порядка 50 человек будет поддерживать казанцев. Организаторы отметили хорошее качество газона на "Металлурге", который достойно справился с осадками, которые выпали в Самаре накануне.Матч 24 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Крылья Советов" – "Рубин" начался сегодня в 15:30 на стадионе "Металлург". Игра транслируется на телеканале "Наш футбол" (комментатор Роман Трушечкин). Также радиотрансляциядоступна на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).