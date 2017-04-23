Я нашел ошибку
Главные новости: 
На игру с
"Крылья Советов" - "Рубин". После 1-го тайма 0:0
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
В Самаре на месте хлебозавода появится торговый центр
В Самаре на месте хлебозавода появится торговый центр
«Меркушкина в отставку!»
В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»
В Тольятти столкнулись иномарка Toyota и отечественная «Лада Гранта»
В Тольятти столкнулись иномарка Toyota и отечественная «Лада Гранта»
Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года
Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года
На ул. Ново-Садовой в Самаре горели вещи в квартире
На ул. Ново-Садовой в Самаре горели вещи в квартире
Сегодня православные отмечают Красную Горку
Сегодня православные отмечают Красную Горку
сегодня  Воскресенье,23 апреля, 16:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" - "Рубин". После 1-го тайма 0:0

23 апреля 2017 16:23
26
На игру с
На игру с "Рубином" игроки "Крыльев" вышли в форме с логотипом нового партнера.

Сегодня на стадионе "Металлург" состоялось предматчевое совещание, на котором организаторы матча представили форму, в которой команды вечером выйдут на поле. "Рубин" сыграет в полосатой красно-зеленой форме (голкипер в желтом свитере). "Крылья" проведут игру в форме синего цвета (голкипер в зеленом свитере) с логотипом нового официального партнера клуба – БК ЛЕОН.

На матче ожидается порядка 8000 болельщиков. Из них порядка 50 человек будет поддерживать казанцев. Организаторы отметили хорошее качество газона на "Металлурге", который достойно справился с осадками, которые выпали в Самаре накануне.

Матч 24 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Крылья Советов" – "Рубин" начался сегодня в 15:30 на стадионе "Металлург". Игра транслируется на телеканале "Наш футбол" (комментатор Роман Трушечкин). Также радиотрансляциядоступна на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов). 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
19 апреля 2017  20:27
Как отмечается в документе, правительство России постановило завершить строительно-монтажные работы на стадионе, который рассчитан на 45 тыс. зрителей, в 2017 году, а ввести его в эксплуатацию в 2018 году.
Медведев перенес срок ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена»
Как отмечается в документе, правительство России постановило завершить строительно-монтажные работы на стадионе, который рассчитан на 45 тыс. зрителей, в 2017 году,... ЧМ-2018
501
18 апреля 2017  09:28
В Самаре прошло обсуждение взаимодействия ресторанного бизнеса и органов власти в рамках подготовки региона к ЧМ-2018
В Самаре прошло обсуждение взаимодействия ресторанного бизнеса и органов власти в рамках подготовки региона к ЧМ-2018
Презентованы возможности развития ресторанного дела в регионе и новые проекты. ЧМ-2018
224
11 апреля 2017  09:25
Посол Самары, лётчик-космонавт Олег Кононенко посетит Волонтерский центр ЧМ по футболу FIFA 2018 в России
Посол Самары, лётчик-космонавт Олег Кононенко посетит Волонтерский центр ЧМ по футболу FIFA 2018 в России
Летчик-космонавт уже посещал строительную площадку стадиона «Самара Арена». ЧМ-2018
319
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6155
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6641
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6624
Весь список
Спорт в регионе
23 апреля 2017  16:23
На игру с
"Крылья Советов" - "Рубин". После 1-го тайма 0:0
 На игру с "Рубином" игроки "Крыльев" вышли в форме с логотипом нового партнера. Спорт в регионе
26
22 апреля 2017  22:40
Гол забил Илья Визнович, на 61 минуте он уверенно реализовал пенальти.
В сложных погодных условиях молодежка "Крыльев" победила "Рубин"
Гол забил Илья Визнович, на 61 минуте он уверенно реализовал пенальти.  Спорт в регионе
394
21 апреля 2017  19:13
В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран.
Самарская спортсменка завоевала в Чехии серебро Первенства Европы по самбо
В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран.   Спорт в регионе
247
21 апреля 2017  13:56
В Самаре состоится финал первенства России среди клубных команд юношей в возрасте до 13 лет
В Самаре состоится финал первенства России среди клубных команд юношей в возрасте до 13 лет
Турнир такого высокого уровня будет проведен в Самарской области впервые. Спорт в регионе
161
20 апреля 2017  14:50
Юные бойцы в возрасте от 10 до 15 лет продемонстрируют мастерство рукопашного боя в 7 весовых категориях.
В Рощинском пройдет Первенство по армейскому рукопашному бою на призы Героя России, генерала Армии Александра Баранова
Юные бойцы в возрасте от 10 до 15 лет продемонстрируют мастерство рукопашного боя в 7 весовых категориях.  Спорт в регионе
259
20 апреля 2017  14:43
В забегах примут участие любители бега из Самарской области и других регионов страны.
В воскресенье пройдет VII Тольяттинский легкоатлетический марафон
В забегах примут участие любители бега из Самарской области и других регионов страны.  Спорт в регионе
256
20 апреля 2017  14:20
На состязания прибыли шесть «ледовых дружин» в составе хоккеисток 2001-2004 годов рождения из Республик Башкортостан и Татарстан, Кировской, Нижегородской, Самарской областей и Пермского края.
В Оренбурге стартовал межрегиональный турнир «Золотой шайбы» среди девушек
 На состязания прибыли шесть «ледовых дружин» в составе хоккеисток 2001-2004 годов рождения из Республик Башкортостан и Татарстан, Кировской, Нижегородской,... Спорт в регионе
247
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
545
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
851
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1056
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2437
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1422
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6169
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
313
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
793
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2010
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3026
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3099
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12057
Весь список

Мероприятия
22 апреля с самого раннего утра на улицах Самары кипела работа: прошел общегородской субботник
24 апреля в Самаре стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В Самаре состоится веселый спортивный праздник - Чемпионат по бегу в ползунках «Беби-кросс»
Весь список
Популярное
за сегодня

22 апреля с самого раннего утра на улицах Самары кипела работа: прошел общегородской субботник

281

В сложных погодных условиях молодежка "Крыльев" победила "Рубин"

253

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

195
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

7098

В Тольятти девочка-подросток упала с крыши 12-этажного здания

2849

Путин: Оборот госнаград на чёрном рынке — абсолютно неприемлемое явление

2811
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда