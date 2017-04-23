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"Крылья Советов" - "Рубин". 0:0. 14-е место в Чемпионате РФ

23 апреля 2017 21:15
155
Вадим Скрипченко: Мы провели качественный матч.

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко поделился своими мыслями относительно ничейного матча с "Рубином".

– Игра неиспользованных возможностей. Мы провели качественный матч. Было много перспективных атак и быстрых переходов в атаку. Наш план с прессингом и быстрыми атаками принес результат, но мы не забили. Много ударов нами совершено, но всего один из них в створ. Думаю, по самоотдаче у болельщиков нет претензий к парням. Забитый мяч помог бы нам получить полное удовлетворение. Ничья не тот результат, на который на мы рассчитывали. Только когда все мы проникнемся главной целью, мы достигнем результата. Надеюсь, что наши медики принесут хорошие новости и сделают все возможное, чтобы травмированные игроки быстрее вернули в строй.

– "Крылья" стали чаще бить по чужим воротам. Это установка?

– Наша задача – доставлять мяч в зону атаки. Только тогда будут опасные моменты.

– Шелдон Бато при вас стал прогрессировать. С чем это связано?

– Шелдон очень крепкий игрок. У него огромный потенциал. Главное – правильно функционально подводить его к играм. Мы искали ему самую эффективную позицию. Он наиболее хорош в разрушении атак и в игре в опорной зоне.
 
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