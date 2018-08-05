Ковалёв после поражения Альваресу: Пора вешать перчатки на гвоздь

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— Уважаемые болельщики бокса, спасибо вам за поддержку! Пропустил в "плюшечку" и не смог собраться, — отметил Сергей Ковалёв. — Подустал немного. Значит, пришло время вешать перчатки на гвоздь и передавать свой опыт уже другим путём. Спасибо за веру в меня! Прошу прощения, если разочаровал кого-то. Но это его величество бокс — всякое может быть. Пока не буду делать поспешных заявлений. Пройдёт время и я решу, что делать дальше.Ковалёв техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл колумбийскому боксёру Элейдеру Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере россиянина.