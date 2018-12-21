Космонавт Олег Кононенко взял футболку и флаг "Крыльев Советов" на борту МКС

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Атрибутику любимой команды самарский космонавт взял на орбиту в свой четвертый полет, который начался 3 декабря и должен завершиться в июне 2019 года. В серебристой футболке "Крыльев", являющейся частью третьего комплекта игровой формы волжан, Олег Дмитриевич планирует поддерживать свою физическую форму. Отметим, что весной-2019 "Крылья Советов" будут играть именно в этих цветах.Вместе с фотографиями Олег Кононенко передал болельщикам "Крыльев" новогоднее поздравление, которое скоро будет опубликовано на сайте клуба в социальных сетях.Самарский космонавт является давним болельщиком "Крыльев Советов". В 90-х Олег Дмитриевич поддерживал нашу команду с трибун "Металлурга", и даже после зачисления в отряд космонавтов и переезда в Звездный городок вместе со своей семьей – особенно сыном Андреем – продолжил болеть за "КС".В 2016 году Кононенко вошел в команду Послов Самары – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, и уже в качестве Посла неоднократно посещал матчи "Крыльев". Олег Дмитриевич также болел за нашу команду в ставшем историческом поединке против "Кубани" на "Самаре Арене", победа в котором вернула нам место в Российской Премьер-лиге, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"