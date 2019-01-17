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Комментарий минспорта СО по итогам проверки Счетной палатой ГАУ "ЦСП"

17 января 2019 19:02
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14 января 2019 года Счетная палата Самарской области (далее – СП) опубликовала на своем официальном сайте информацию о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Самарской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016 – 2017 годы и истекший период 2018 года». Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» (далее – ЦСП) находится в ведении министерства спорта Самарской области (далее – министерство).

В связи с публикациями указанной информации в средствах массовой информации министерство считает необходимым сообщить следующее.

В 2018 году рабочей группой СП проводилась комплексная проверка ЦСП. ЦСП оказал рабочей группе СП необходимое содействие в осуществлении контрольного мероприятия: вся затребованная информация и документация беспрепятственно представлялась в срок и в полном объеме, по запросу рабочей группы СП осуществлялись выезды на объекты, находящиеся в оперативном управлении ЦСП, проводилась проверка наличия и использования имущества и т.д. Представителями ЦСП оперативно давались рабочей группе СП необходимые разъяснения по всем возникающим вопросам.

21 ноября 2018 года СП был подготовлен акт контрольного мероприятия, который был направлен в ЦСП. Министерство признает факт наличия ряда недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ЦСП, выявленных СП по результатам проверки. Работа по их устранению была начата после получения ЦСП акта проверки и продолжается в настоящее время. Кроме того, по результатам проверки СП были даны рекомендации по финансово-хозяйственной деятельности ЦСП. Указанные рекомендации были внимательно изучены, учтены в дальнейшей работе, некоторые из них уже реализованы.

Вместе с тем с рядом выводов и формулировок СП министерство несогласно. После ознакомления с актом ЦСП был сформирован перечень возражений, который был направлен в адрес СП. 5 декабря 2018 года СП провела рассмотрение данных возражений, на котором ЦСП и министерство обозначили свою позицию и дали необходимые разъяснения. Позже министерство направило письмо председателю СП А.А.Зубковой, в котором были даны пояснения по отдельным выводам, содержащимся в акте СП, с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области, подтверждающих правомерность действий ЦСП. По итогам рассмотрения возражений СП сняла ряд нарушений и претензий, содержащихся в акте.

Претензии СП в части необоснованности расходования бюджетных средств, указанные в акте, министерством не приняты, так как все расходы ЦСП осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства.

По вопросу формирования фонда оплаты труда (далее – ФОТ) ЦСП и наличия свободных вакансий информируем, что расходование субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с отраслевым положением об оплате труда, утвержденным постановлением Правительства Самарской области. Плановые расходы ЦСП на ФОТ работников формируются с учетом предельного штатного расписания ЦСП, утвержденного постановлением Правительства Самарской области, и поэтапного набора персонала на новые спортивные объекты, передаваемые в оперативное управление ЦСП.

Министерством ежегодно проводится анализ действующих расходных обязательств и оптимизация сети подведомственных учреждений. По результатам проведенной министерством работы предельная штатная численность подведомственных учреждений была сокращена более чем на 10% (277 единиц).

В ряде СМИ и источниках информации сообщается, что СП были выявлены факты выплаты ЦСП заработной платы сотрудникам (тренерам), не работающим в ЦСП. Обращаем внимание на то, что данные выводы в акте СП отсутствуют, подобные утверждения не соответствуют действительности.

Дополнительно отметим, что по результатам проверки СП в ЦСП не выявлено ни одного нарушения, связанного с нецелевым расходованием средств, передает пресс-служба минспорта СО. 
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