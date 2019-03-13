Команды СШОР №11 при поддержке "Крыльев Советов" стала призерами российских соревнований

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По результатам соревнований девочки 2005-2006 годов рождения из СШОР №11 завоевали бронзу, а в младшей группе 2007-2008 годов рождения – серебро.Юлия Рябова стала лучшим бомбардиром турнира в категории 2005-2006 годов рождения, а Мария Степашева – лучшим игроком в возрастной категории 2007-2008 годов рождения, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"