Команда села Васильевка выиграла окружной этап турнира "Мини-футбол - в школу"

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С 18 по 21 февраля в Нижегородской области проходили матчи 3 этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди общеобразовательных школ в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу".В соревнованиях приняли участие все субъекты Приволжского Федерального округа - 14 команд, сильнейшие в своем округе.Самарскую область представляла команда из села Васильевка Ставропольского района (тренер - Яксонов О.И.), выигравшая региональный этап соревнований.На групповом этапе турнира команда обыграла соперниц из Оренбургской области (4:0) и Ульяновской области (2:1), сыграла вничью с соперницами из Татарстана (1:1). В полуфинале была обыграла Кировская область - 3:0, а в финале повержены спортсменки Башкортостана.Теперь команде села Васильевка предстоит выступать во всероссийском финале, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО