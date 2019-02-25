Команда села Васильевка выиграла окружной этап турнира "Мини-футбол - в школу"
25 февраля 2019 16:08
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В соревнованиях приняли участие все субъекты Приволжского Федерального округа - 14 команд, сильнейшие в своем округе.
Самарскую область представляла команда из села Васильевка Ставропольского района (тренер - Яксонов О.И.), выигравшая региональный этап соревнований.
На групповом этапе турнира команда обыграла соперниц из Оренбургской области (4:0) и Ульяновской области (2:1), сыграла вничью с соперницами из Татарстана (1:1). В полуфинале была обыграла Кировская область - 3:0, а в финале повержены спортсменки Башкортостана.
Теперь команде села Васильевка предстоит выступать во всероссийском финале, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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