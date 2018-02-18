Команда "Звезды России" победила в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 125:124 (31:23, 36:36, 33:33, 25:32) в пользу "Звезд России". Самым ценным игроком (MVP) матча был признан выступавший в составе победителей Сергей Карасев, который набрал 29 очков и сделал 7 результативных передач.В конкурсе трехочковых бросков, который прошел в первом перерыве встречи, участвовали Серхио Родригес из московского ЦСКА, Райан Брокхофф из краснодарского "Локомотива-Кубани", Антон Понкрашов из казанского УНИКСа, Александр Кудрявцев из белорусского "Цмоки-Минск", Бранко Миркович из эстонского "Калева" и Кристап Яниченокс из латвийского ВЭФа.Лучшими на первом этапе стали Брокхофф и Яниченокс, набравшие 20 и 21 балл соответственно. В финале конкурса Брокхофф снова набрал 20 очков и победил Яниченокса, который остановился на отметке в 15 баллов.В конкурсе слэм-данков во втором перерыве приняли участие Фрэнк Элегар из "Локомотива-Кубани", Ике Удано из казахстанской "Астаны" и Тайлер Ханикатт из подмосковных "Химок". Победителем соревнования на самый красивый бросок из-под кольца стал Фрэнк Элегар. В финале центровой "Локомотива-Кубани" обошел Тайлера Ханикатта.Брокхофф и Элегар получили от Единой лиги ВТБ чеки на 300 тысяч рублей. MVP Матча всех звезд Сергей Карасев получил в подарок внедорожник российского производителя.Фото: официальный сайт Единой лиги ВТБ