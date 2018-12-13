Команда Самарской области завоевала Кубок России по перетягиванию каната
13 декабря 2018 18:40
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За Кубок России боролись спортсмены из Иркутской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Тверской областей, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Москвы и Санкт-Петербурга.
Соревнования проходили в двух весовых категориях - 720 и 1000 килограммов.
В финале турнира весовой категории 720 кг встретились команда Самарской области (Александр Довгаль, Никита Климов, Александр Федянин, Валерий Ушаков, Денис Жарков, Олег Вольхин) и бесменный обладатель Кубка России - команда Дагестана. В упорной борьбе победу одержали самарские спортсмены.
Евгений Тимошин и Константин Марухин (ПАО "СНГЕО"), выступавшие в составе команды Иркутской области, в категории 1000 кг завоевали серебро.
В марте 2019 в Санкт - Петербурге состоится чемпионат России по перетягиванию каната, где планирует выступать команда Самарской области, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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