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В марте 2019 в Санкт - Петербурге состоится чемпионат России по перетягиванию каната, где планирует выступать команда Самарской области.
Команда Самарской области завоевала Кубок России по перетягиванию каната
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Команда Самарской области завоевала Кубок России по перетягиванию каната

13 декабря 2018 18:40
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В марте 2019 в Санкт - Петербурге состоится чемпионат России по перетягиванию каната, где планирует выступать команда Самарской области.
8 и 9 декабря в Пензе во дворце спорта "Буртасы" состоялся Кубок России по перетягиванию каната. Победу в соревнованиях одержала команда Самарской области, представленная сотрудниками ПАО "Самаранефтегеофизика".

За Кубок России боролись спортсмены из Иркутской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Тверской областей, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходили в двух весовых категориях - 720 и 1000 килограммов.

В финале турнира весовой категории 720 кг встретились команда Самарской области (Александр Довгаль, Никита Климов, Александр Федянин, Валерий Ушаков, Денис Жарков, Олег Вольхин) и бесменный обладатель Кубка России - команда Дагестана. В упорной борьбе победу одержали самарские спортсмены.

Евгений Тимошин и Константин Марухин (ПАО "СНГЕО"), выступавшие в составе команды Иркутской области, в категории 1000 кг завоевали серебро.

В марте 2019 в Санкт - Петербурге состоится чемпионат России по перетягиванию каната, где планирует выступать команда Самарской области, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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