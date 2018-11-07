Команда Самарской области выиграла Кубок России по тхэквондо ГТФ

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В общекомандном зачёте по итогам трех дней соревнований в рамках Кубка России места распределились следующим образом:1 место – Самарская область2 место – Москва3 место – Архангельская областьПо итогам Фестиваля цветных поясов, который проходил в рамках Кубка России по тхэквондо ГТФ, 1 место в общекомандном зачете завоевала Республика Башкортостан. Второе место у Самарской области, третье место у сборной команды Москвы.Президент Самарской областной федерации Валерий Берков:- Среди более 800 участников из 39 регионов - мы лучшие. Мы – это коллектив тренеров, спортсменов, родителей и министерства спорта Самарской области. Именно так и никак иначе. Кропотливая работа всех, кто занимается своим любимым делом, достойно вознаграждена. Для нас это победа, к которой мы долго шли. ПФО мы 3 года подряд выигрываем, на чемпионате России уже много лет в пятерке сильнейших, команды женские и мужские в золоте. Но вот так, чтобы Кубок России выиграть. Это в первый раз. Не ожидали. Да и не думал об этом никто! За технику нас уважают, за спарринги побаиваются. В другие веса переходят. Даже чеченские спортсмены и тренера немного «напрягаются», если с самарскими спортсменами в пару попадают. В общем, марку держим. А тут первое место. Травм почти ни у кого нет. Медалей одних килограмм десять. На следующий день нас опять награждали и еще один кубок за фестиваль цветных поясов. За второе, общекомандное место, правда. Но тоже очень нам понравилось, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО