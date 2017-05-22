Команда БК «Самара» — победитель «Финала четырех» Европейской юношеской баскетбольной лиги
22 мая 2017 12:32
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20 и 21 мая в эстонском городе Пярну прошли матчи «Финала четырех» первенства Европейской юношеской баскетбольной лиги среди юношей 2000 г.р. (U17). Турнир завершился полным триумфом команды БК «Самара», одержавшей три победы в трех проведенных матчах.
Матчами «Финала четырех» ЕЮБЛ баскетбольный клуб «Самара» завершил сезон-2016/2017.
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