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Команда БК «Самара» — бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ

3 мая 2017 10:25
59
Команда БК «Самара» — бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ
Форвард команды Даниил Синегубов был включен в символическую пятерку лучших игроков турнира.

С 30 апреля по 2 мая в Краснодаре проходил «Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. По его итогам команда БК «Самара» («Самара-2») впервые в истории стала бронзовым призером турнира, уступив лишь представителям ведущих клубов страны.

По итогам «Финала восьми» форвард «Самары-2» Даниил Синегубов был включен в символическую пятерку лучших игроков турнира.

Чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в третий раз подряд стал ЦСКА-2, в финале переигравший подмосковные «Химки-2».

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