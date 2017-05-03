Команда БК «Самара» — бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ

59

С 30 апреля по 2 мая в Краснодаре проходил «Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. По его итогам команда БК «Самара» («Самара-2») впервые в истории стала бронзовым призером турнира, уступив лишь представителям ведущих клубов страны.По итогам «Финала восьми» форвард «Самары-2» Даниил Синегубов был включен в символическую пятерку лучших игроков турнира.Чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в третий раз подряд стал ЦСКА-2, в финале переигравший подмосковные «Химки-2».